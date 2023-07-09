انت الان تتابع "سامسونج" تؤجل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 10:54 صباحاً

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أن الشركة قررت تأجيل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بدلًا من التوقعات بإطلاقها في فبراير 2024. وأوضحت المصادر -بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن التأجيل يرجع إلى الزخم الإعلامي الذي حَظِيَت به سماعات "أبل" الجديد "فيجن برو"، وسعيها لتكون منافسًا قويًّا لها. وقررت سامسونج -وفقًا للمصادر- إعادة النظر في مواصفات وتصميم سماعتها للواقع الافتراضي المعزز، حتى لا تواجه مشاكل في التسويق مقارنة بسماعات "أبل فيجن برو".

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