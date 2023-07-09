إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمستشفى نجران العام

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت "صحة نجران"، اليوم، المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمستشفى نجران العام بحي أبا السعود.

وأوضحت "صحة نجران" أنها ستستقبل المراجعين من المراكز الصحية التابعة للمستشفى، وتشمل مراكز "الحضن، دحضة، الشهبان، القابل، نهوقة، الجربة، الصفا المراطة، البلد، أبا السعود، الموفجة"، لتقديم الخدمات الاستشارية في العيادات الخارجية، وذلك من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

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