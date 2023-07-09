انت الان تتابع تسريبات تكشف عن أسعار "تابلت" سامسونج الجديدة في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 11:03 صباحاً

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أسعار حواسيبها اللوحية المرتقب إطلاقها في احتفاليتها الضخمة يوم 26 يوليو الجاري في أوروبا. وأوضحت المصادر لموقع "سام إنسايدر" التقني المتخصص في أخبار سامسونج، أن "تابلت" سامسونج "تاب إس 9" و"تاب إس 9 بلس" و"تاب إس 9 ألترا"؛ ستبدأ أسعارها من 929 يورو، لطراز "واي فاي" بسعة "رام" 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. أما سعة 12 جيجابايت "رام" وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت لتابلت "تاب إس 9"؛ فستأتي بسعر 1049 يورو، أما لوح "تاس إس 9 بلس" فسيأتي بسعر 1149 يورو، ولوح "تاب إس 9 ألترا" بسعر 1369 يورو. وفيما يتعلق بالمواصفات، تتوقع المصادر أن يحتوي تابلت "تاب إس 9 ألترا" على شاشة "داينميك أموليد 2 إكس" بقياس 14.6 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت و1 تيرابايت للتخزين، وبطارية 11200 مللي أمبير في الساعة، وجسم بقياس 326.4 × 208.6 × 5.5 ملم. ومن ناحية الكاميرا، تشير المصادر إلى أنه تم إعداد كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل و13 ميجابكسل. أما تابلت "تاب إس 9 بلس"؛ فسيأتي بنفس الشاشة بقياس 12.4 بوسة، و"رام" بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 1090 ميللي أمبير في الساعة، وجسم 285.4 × 185.4 × 5.7 ملم. وتشتمل الكاميرات على كاميرا أمامية واحدة بدقة 12 ميجابكسل وإعداد خلفي بدقة 13 ميجابكسل و8 ميجابكسل. أما تابلت "فانيلا تاب إس 9" فسيأتي بنفس الشاشة بقياس 11 بوصة، و"رام" بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية 8400 ميللي أمبير في الساعة، وجسم 254.8 × 165.8 × 5.9 ملم. أما بالنسبة للكاميرات فستأتي بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. ومن المتوقع أن تحوز الأجهزة اللوحية الثلاثة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 لجهاز Galaxy، وقارئات بصمات الأصابع، وإعدادات بأربعة مكبرات صوت ودعم S-Pen. أيضًا كإضافة جديدة "حماية من الماء والأتربة".

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