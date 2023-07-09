"أمانة جدة" تهيئ الشواطئ والحدائق والساحات لاستقبال المتنزهين خلال الإجازة الصيفية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 11:24 صباحاً

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها اللازمة بتهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، لاستقبال المتنزهين والزائرين خلال الإجازة الصيفية. وأوضحت الأمانة أنها تعمل على تكثيف جهودها الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، والتي تشمل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية. ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية لموسم إجازة الصيف، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.

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