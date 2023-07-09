عسير تتهيأ لصيف "بارد ممطر" وانطلاق موسم سياحي غير مسبوق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 11:34 صباحاً

ينطلق موسم صيف عسير 2023 ، تحت شعار "بارد ممطر " بالعديد من الفاعليات السياحية المتنوعة، والتي تهدف لاستقطاب السياح المواطنين والمقيمين، ومن العالم، والاستمتاع بتراثها العريق وطبيعتها الساحرة وإبراز الصورة الحقيقية للمملكة كوجهة سياحية عالمية. ويشارك في موسم صيف عسير القطاعات الحكومية والخاصة لإظهار المنطقة وميزاتها السياحية الهائلة وببرامج ترفيهية ممتعة، تناسب جميع فئات المجتمع وتضم الفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والتراثية والترفيهية، والتي تستمر حتى 1 سبتمبر 2023م. وتُعد عسير من أجمل مناطق المملكة من ناحية الطبيعة والأجواء، وتضم أكبر موسم سياحي بأكثر من 15 منطقة ثقافية وترفيهية وتاريخية واجتماعية ومناسبة لكل الأعمار.

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