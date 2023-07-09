"الإرشاد الزراعي": تكميم العذوق في النخيل صنف المجدول يسرع عملية نضج الثمار

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محمد بن مسعود - الدمام - نصح الإرشاد الزراعي بأهمية تكميم العذوق في النخيل صنف المجدول؛ للإسراع من عملية نضج الثمار.

وأوضح الإرشاد الزراعي في إنفوجراف معلوماتي نشره اليوم أن تكميم العذوق بأكياس ذات لون أخضر في الأماكن الحارة ومعتدلة الحرارة، يسرع من عملية نضج الأصناف التي تتأخر عادة في نضجها إلى أواخر فصل الصيف.

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