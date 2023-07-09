انت الان تتابع الأشواك الأرضية في مواقف السيارات.. حقّ لمُلاك المراكز التجارية أم مخالفة تستوجب العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
9 يوليو, 2023, 11:42 صباحاً
يلجأ بعض مُلاك المراكز والمحلات التجارية والفنادق إلى وضع الأشواك الأرضية في مداخل ومخارج مواقف السيارات؛ لمنع المركبات من السير عكس الاتجاه المحدد لها.
إلا أن ذلك أثار حفيظة عدد من زوار المراكز والمحلات التجارية، رافضين مثل تلك الإجراءات، معتبرين أن تنظيم المواقف يكون بلوحات إرشادية فقط، وليس بوضع شريط شوك أرضي ربما يضر المركبة.
كما شددوا على أن المخالفات ليست من صلاحيات المركز أو الفندق، ولكن الجهات المختصة كالمرور.
وأيّدت جمعية حماية المستهلك ذلك الرأي، قائلةً: إنه لا يحق لأصحاب المباني والمحلات التجارية حجز مواقف السيارات الأمامية للواجهة، وللبلاغات "940" "طوارئ الأمانات".
لكن في المقابل قال المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية: إن ما تقوم به بعض المراكز التجارية والفنادق من وضع أشواك أرضية هي فقط عملية لتنظيم دخول وخروج المركبات.
وأضاف "العطية"، في حديثه لـ"الخليج 365": هي في الأخير ملكية خاصة لهم، ومن حقهم تنظيم السيارات، خصوصًا في المواقف.
وعن هل يحق لمن تضررت مركبته من هذه الأشواك الأرضية رفع دعوى قضائية ضد المركز أو الفندق، قال "العطية": لا يحق للمتضرر رفع أي دعوى قضائية، إلا إذا لم يكن هناك لوحات إرشادية تدل على أن هناك أشواكًا أرضية في حال عكس السير أو القيادة بشكل مخالف.
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