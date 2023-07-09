انت الان تتابع بعد 10 سنوات من فرضه.. إيطاليا ترفع الحظر عن الطيران المدني الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الحكومة الليبية المُقالة من البرلمان عبدالحميد الدبيبة، اليوم (الأحد)، أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أبلغته بقرارها رفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي، والذي فرضته إيطاليا على ليبيا منذ 10 سنوات.

وأوضح "الدبيبة" عبر "تويتر" أن الرحلات سيتم استئنافها في شهر سبتمبر المقبل.

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