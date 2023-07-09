انت الان تتابع فلكية جدة ترصد قمر شهر ذي الحجة في طور التربيع الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن قمر شهر ذي الحجة سيشرق في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل، اليوم الأحد 09 يوليو 2023، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل، بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الاثنين 10 يوليو عند الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: "القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورًا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل، وبعد ذلك الأحدب المتناقص، ثم التربيع الأخير، ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يومًا، وهذه الحركة تعني أيضًا بأن القمر يتحرك سريعًا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم".

وعدّ فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.