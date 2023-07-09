انت الان تتابع الجيش السوداني ينفي صلته بقصف مدنيين بأم درمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

نفى الجيش السوداني، شنه أي غارة جوية، السبت، في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، نتج عنها مقتل وإصابة مدنيين.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان اليوم، الأحد: إن القوات الجوية لم تتعامل أمس مع أي أهداف معادية بأم درمان.

وأضافت، أن "قوات الدعم السريع، هي من ألصقت هذه التهمة بالقوات المسلحة في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه المليشيا المتمردة محاولة تغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين".

وتابعت: "أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنًا مع تحليق طائراتنا، محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورًا وبهتانًا".

يذكر أن القوات المسلحة السودانية، قالت عبر صفحتها في "فيسبوك" السبت: إن قوات العمل الخاص، نفذت عملية نوعية في مدينة أم درمان ضد قوات الدعم السريع. لكن لم تذكر أي شيء عن مشاركة قوات جوية في العملية.

وشهدت مدينة "أم درمان" خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش و"الدعم السريع"، وسط أنباء عن تحقيق الجيش تقدمًا في المدينة.

فيما قالت وزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم: إن ما لا يقل عن 22 شخصًا، لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في ضربة جوية نفذها الجيش في مدينة أم درمان.

وفي وقت لاحق ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقتل مدنيين في أم درمان.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: إن "غوتيريش" عبر عن أسفه لما توارد من أنباء عن مقتل أكثر من 20 مدنيًا، بسبب ضربة جوية في أم درمان.

كما ندد بمقتل مدنيين بسبب العنف في إقليم دارفور، معبرًا عن قلقه بشأن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.