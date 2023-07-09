تذهب بنفسك إلى 4 أمراض.."سعود الطبية" تحذر من مخاطر السمنة

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #عِش_بوعي، عددت مدينة الملك سعود الطبية المخاطر التي قد تتسبب فيها السمنة للمصاب بها.

وقالت المدينة، عبر حسابها على "تويتر"، أن السمنة تتسبب في "مرض السكري النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، وبعض أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم".

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