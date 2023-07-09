"الطاقة المتجددة" يفتح القبول لحملة الثانوية في "الدبلوم المبتدئ بالتوظيف"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة، عن بدء القبول لحملة الثانوية العامة "طبيعي" لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في تخصص الطاقة المتجددة، اعتبارًا من اليوم 9 يوليو وحتى 15 يوليو 2024.

وأوضح "المعهد" أنه يمكن للراغبين التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني ، مضيفًا أن المقبولين يحصلون على توقيع عقد توظيف عند بدء البرنامج، وشهادة دبلوم معتمدة في الطاقة المتجددة، بالإضافة لمكافأة شهرية خلال فترة التدريب مع تأمين طبي، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.

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