القيادة المركزية الأمريكية: مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو أسامة المهاجر في شرق سوريا، بغارة جوية، نُفّذت يوم الجمعة الماضي.

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