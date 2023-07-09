انت الان تتابع لتفادي وقوع خسائر.. الدفاع المدني يؤكّد أهمية وجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات؛ ومنها كاشف الدخان؛ لتفادي وقوع خسائر في الأرواح وتعجيل عمليات الإخلاء.

وتكمن أهمية كاشف الدخان في التنبيه إلى وجود حريق في المبنى بوقت مبكر، ويسهل اكتشاف موقع الدخان، ويساعد على سرعة مكافحة الحريق، ويصدر أصواتًا مرتفعة توقظ النائم، ويعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع حريق، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمّن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.

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