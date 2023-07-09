استكمال أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بوفر يتخطى 24%

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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة؛ وذلك لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق المدينة الطبية كافة، حيث أعيد تأهيل 23 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ نحو 30 ألف متر مربع، وذلك وفق المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مباني ومرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتبيّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وتبيّن بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني المستهدفة، مما سيجعل المدينة الطبية أكثر كفاءةً وقدرةً على استهلاك وترشيد الطاقة.

وعملت "ترشيد" على تطبيق 9 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ أبرزها إبدال بعض وحدات التكييف بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة عالية، كما شملت أعمال إعادة التأهيل إبدال بعض مضخات المياه المبردة وتركيب محركات متغيرة السرعة عليها (VFDs)، وتركيب نظام التحكم بالمباني (BMS)، كما قامت "ترشيد" بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق إبدال أنظمة الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة تعمل بتقنية الـ(LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وكذلك تركيب حساسات التحكم في المكاتب والمرافق المساندة والتابعة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.