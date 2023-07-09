انت الان تتابع ندوة علمية بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان "السعودية مملكة الحضارات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نظّمت هيئة التراث مؤخرًا بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو؛ ندوةً علمية بعنوان "السعودية مملكة الحضارات"، قدّمها نخبة من خُبراء علم الآثار في المملكة، وذلك بمقرّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستعرضت الندوة الحضارات الممتدّة في المملكة وتنوعها، وجهود المملكة في مجال الاستكشاف والتنقيب الأثري، وأبرز مراحل التطور في الاهتمام بالآثار بالمملكة على مدى أكثر من خمسة عقود، كما سلطت الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة للبعثات السعودية الدولية المشتركة، التي حظيت بأصداء عالمية واسعة، وكذلك أهم المشاريع الأثرية القائمة في المرحلة الحالية.

وتناولت الندوة الكتابات العربية القديمة في الجزيرة العربية، ودورها في توثيق التطور التاريخي والحضاري لسكان الجزيرة العربية، واستعرضت الأبحاث العلمية عن المواقع الأولى للاستيطان البشري، وتتبّعت تطور مسيرة التاريخ الحضاري خلال العصور التاريخية المتعاقبة، بالإضافة إلى تحليل المكونات الحضارية للمملكة خلال فترة الألفية الأولى قبل الميلاد في العمارة والفنون والحياة الاجتماعية.