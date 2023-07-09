السودان.. الجيش يهاجم تمركزات الدعم السريع جنوبي الخرطوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 2:33 مساءً

نفذت قوات الجيش السوداني هجومًا على تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق محطة نوباتيا وقسم شرطة أبو آدم بالكلاكلة، جنوبي العاصمة الخرطوم، حسبما أفاد شهود عيان. وبحسب ذات المصدر، فإن العملية العسكرية قد خلفت عددًا من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع، بالإضافة لتدمير 3 سيارات مدنية كان يقودها أفراد الدعم السريع. ووفقًا لشهود عيان، فقد انسحبت قوات الجيش من المنطقة وعادت إلى مقراتها شمالًا، وبدأت الحركة المواطنين تعود تدريجيًا إلى طبيعتها مع تحليق طائرة استطلاع حربية للجيش وسماع دوي انفجارات. من جانب آخر، تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في عدد من المناطق بالمدينة. وشهدت مدينة بارا التي تبعد 50 كيلو مترًا عن الأبيض العاصمة عمليات نهب وسلب طالت بنك الادخار وعددًا من المحال التجارية.

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