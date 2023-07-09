انت الان تتابع مركز "العجيري" بالكويت: رأس السنة الهجرية فلكياً 19 يوليو الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قال مركز العجيري العلمي بالكويت، اليوم الأحد: إن رأس السنة الهجرية سيصادف فلكياً يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 ويعتبر إيذاناً بدخول شهر محرم للعام 1445 هجرية.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن شهر محرم في السنة الهجرية الجديدة سيكون 29 يوما تنتهي فلكياً يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023.

وأشار إلى أن غرة شهر صفر فلكياً ستصادف يوم الخميس 17 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يستمر 30 يوماً تنتهي في 15 سبتمبر المقبل.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أشار المركز إلى أن موسم الصيف للعام الحالي ينتصف في 16 يوليو الجاري بالتزامن مع دخول موسم الجوزاء الثانية الذي يستمر 13 يوماً.

وأضاف أن فترات موسم الجوزاء الثانية تتميز بأنها أشد أوقات الصيف حرارة، وسميت بأحورة الصيف لذروة الحر فيها وبنهايتها تهب الرياح الشمالية الحارة.

وأوضح أن أشد درجات الحرارة ستكون خلال موسم الجوزاء الثانية الذي يعد رابع منازل فصل الصيف عند عرب البادية والخامس في تقويم منازل الشمس والقمر ويعرف نوؤها بـ"الهنعة".

الصيف ينتصف 16 يوليو الجاري

وذكر المركز أن هذا الموسم يشهد هبوب رياح السموم الشديدة وحتى خلال الليل، كما تبدأ فيه فترات الرطوبة التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو، وكذلك يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه خلال موسم الجوزاء الثانية تمتد ساعات النهار لأكثر من 13 ساعة و36 دقيقة، فيما تمتد ساعات الليل إلى 10 ساعات و24 دقيقة.

رياح السموم الشديدة على الأبواب.. حتى خلال الليل