انت الان تتابع برنامج "الرياض آرت" يصدر بودكاست "سلسلة من نور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلق برنامج "الرياض آرت" أول "بودكاست سلسلة من نور" عن النسخة الأخيرة من "احتفال نور الرياض 2022"، الذي يعدّ أكبر احتفال سنوي للضوء والفن، أُقيم تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة"، وشارك فيه 130 من كبار الفنانين المحليين والعالميين، وشهد إقبالًا واسعًا من الزوار بأكثر من 2.8 مليون زائر، واشتمل على أكثر من 200 عمل فني توزعت في 40 موقعًا في مدينة الرياض.

ويهدف "بودكاست سلسلة من نور" إلى تحقيق أحد مستهدفات "برنامج الرياض آرت" المتمثل في زيادة الوعي الفني لدى المجتمع بطرق إبداعية تبرز ثراء المشهد الفني في المملكة، وصولًا إلى الإسهام في تحويل مدينة الرياض إلى "معرض فني بلا جدران" من خلال تنظيم الاحتفالات السنوية كـ"احتفال نور الرياض"، و"ملتقى طويق للنحت"، وبقية مشاريع برنامج "الرياض آرت".

وتتضمّن الحلقة الافتتاحية لـ"سلسلة من نور" مشاركة للمنتج الموسيقي الأمريكي سويز بيتز، الحائز على جائزة "غرامي" الذي قدّم عددًا من الإسهامات في المجالين الثقافي والإبداعي في المملكة من خلال إنشاء وكالة إبداعية عالمية في المملكة عام 2021م؛ حيث تتناول الحلقة المقومات الكبيرة التي تتمتع بها قطاعات الثقافة والفنون والتراث والتاريخ في المملكة، ومدى اهتمام المجتمع السعودي بمواكبة التحديث والتطور في هذه القطاعات، كسائر القطاعات الإبداعية الأخرى، والفرص المتاحة للاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجال.

كما تتناول حلقات البودكاست، مشاركات لعدد من المواهب الفنية البارزة؛ مثل: محمد الحمدان، وراشد الشعشعي، ومهند شونو، وعبدالله العثمان، وشندي؛ لمناقشة موضوعات: صناعة الأفلام، الموسيقى، التصميم، وغيرها من الموضوعات.