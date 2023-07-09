"إغاثي الملك" يوزّع 704 سلال غذائية بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 704 سلال غذائية للأسر المتضرّرة من الفيضانات في محافظتَي كلام ومدين التابعة لمنطقة سوات بإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.928 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثّلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الباكستاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضرّرين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في باكستان.

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