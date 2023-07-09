انت الان تتابع المملكة تنتزع خلال أسبوع 572 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 3:01 مساءً

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023م، من انتزاع 572 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 104 ألغام مضادة للدبابات، و468 ذخيرة غير منفجرة. ونزع فريق "مسام" 48 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما تمكّن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المضاربة بمحافظة لحج. كما استطاع فريق "مسام" نزع 100 لغم مضاد للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، ونزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وفي محافظة تعز، نزع فريق "مسام" 14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية صبر؛ ليصبح بذلك عدد الألغام التي نُزِعَت منذ بداية مشروع "مسام" 406 آلاف و390 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. وتُواصل المملكة ممثلةً بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

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