شكرا لقرائتكم قمر ذو الحجة سيشرق في طور التربيع الأخير الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن قمر ذو الحجة سيشرق في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم الأحد 09 يوليو 2023 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الاثنين 10 يوليو عند الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس.

حركة القمر

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: “القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورًا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يومًا، وهذه الحركة تعني أيضًا بأن القمر يتحرك سريعًا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم”.

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التربيع الأخير

وعدّ فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

يشار أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء إلى أن يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله منزلة الاقتران لشهر محرم 1445 .