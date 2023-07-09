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التجارة: مليون و350 ألف سجل تجاري نصفها مملوكة للشباب

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الرياض - محمد الوسيري - أصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في .

وكشفت التجارة عن إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و350 ألف سجل تجاري.

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السجلات التجارية

وأوضحت أن فئة الشباب من الجنسين يملكون 48 % من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 40 % من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

وتطرقت النشرة إلى التطورات في البيئة التشريعية، وأبرزها الرفع بمشروع نظام المعاملات التجارية، وأهمية نظام المعاملات المدنية الصادر مؤخرًا ودوره في تطوير وزيادة جاذبية بيئة الأعمال.

التجارة: مليون 350 ألف سجل تجاري نصفها مملوكة للشباب

أبرز القطاعات الواعدة

وسلطت وزارة التجارة من خلال النشرة الربعية الضوء على عدد من القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030 مثل القطاعات التقنية المتمثلة في الأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تزخر بفرص استثنائية، والأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، والسفر والسياحة والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي شهدت نموًا قياسيًا، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصًا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

كما أبرزت النشرة الخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأعمال، وحجم النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نمو تحول الكيانات التجارية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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