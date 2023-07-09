شكرا لقرائتكم حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، مصير الدعم حيال وفاة الأب، مؤكدًا أنه سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية.

الدعم في حال وفاة الأب

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب متابعات الخليج 365 عبر حسابها على موقع “تويتر” على استفسار بخصوص ذلك.

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وأضافت أنه يمكن للأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة).

وأشارت خدمة المستفيدين إلى أنه في حال عدم وجود تابعين يلزمها إثبات الاستقلالية إما من خلال وجود عقد إيجار موحد مسجل في منصة إيجار أو إرفاق صك ملكيتها للسكن.

موعد صرف دعم حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 حدد موعد صرف الدفعة 68 من الدعم مستحقات دفعة شهر يوليو الجاري، ليتم صرفه غدًا الاثنين.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.