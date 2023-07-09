غدًا.. "التدريب التقني" تفتح باب القبول للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد

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محمد بن مسعود - الدمام - ‏أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح بوابة القبول والتسجيل، غدًا الاثنين؛ لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم الثانوي والبرامج القصيرة للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد (صباحي) للعام 1445هـ.

وأوضحت أن فترة التقديم سوف تستمر حتى يوم الخميس 25/ 12/ 1444هـ، والتسجيل عن طريق الرابط .

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