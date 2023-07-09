روما الإيطالي ينافس الهلال للتعاقد مع ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 3:23 مساءً

كشفت صحيفة "Mundodeportivo" الإسبانية عن دخول نادي روما الإيطالي في منافسة مع الهلال، رغبة فى الحصول على خدمات الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتليتكو مدريد، خلال الموسم الصيفى الحالى. وأفادت الصحيفة بأن موراتا الذي تحاول السعودية معه بعرض مذهل؛ حيث قدّم الهلال عرضًا يقارب 50 مليون يورو سنويًّا له، واللاعب لا يزال يفضّل اللعب في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تنافسًا كبيرًا لضمّ اللاعب الإسباني، فقد أبدى كلّ من إنتر ميلان، ويوفنتوس الإيطاليين، رغبتهما في التعاقد معه، بالإضافة إلى اهتمام الهلال. ويمتدّ عقد موراتا صاحب الـ30 عامًا، مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024، الذي انضمّ إلى صفوفه منذ 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب لمدة 3 مواسم. ونجح الهلال في قيادة المدرب الجديد البرتغالي جورجي خيسوس حتى الآن في ضمّ البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي.

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