مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الرئاسةُ المصرية، اليوم "الأحد"، أن مصر ستستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس المقبل؛ لبحث سبل إنهاء الصراع في البلاد والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن القمة تهدف إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار؛ لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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