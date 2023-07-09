انت الان تتابع مستشفى خالد بالخرج يُنهي معاناة مواطن من الاختناق أثناء النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 4:21 مساءً

نجح فريق طبي من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، من إجراء عملية جراحية لمواطن كان يعاني من انسداد بالأنف واختناق وشخير أثناء النوم لسنوات عدة. وكان المريض بعد أن أجريت له الفحوصات اللازمة، قد تبيّن أن لديه تضخمًا في الغضاريف الأنفية، وتكيسًا هوائيًا داخل الغضاريف، ليتم الإجراء الجراحي له عبر استئصال جزئي للغضاريف، وفتح التكيس الهوائي عن طريق المنظار. وقد تكللت العملية بالنجاح، واستعاد المريض قدرته على التنفس الطبيعي دون معاناة الاختناق والشخير أثناء النوم -ولله الحمد-. يذكر أن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، يعمل على إجراء مختلف العمليات الجراحية النوعية عبر تقنيات مستحدثة وكوادر مؤهلة، بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى خالد بالخرج يُنهي معاناة مواطن من الاختناق أثناء النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.