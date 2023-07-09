"بايدن" يرفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" قبل انتهاء الحرب مع روسيا.. لكن لماذا؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 4:43 مساءً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأحد): "إن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن تنتهي قبل أن يتمكن حلف الناتو من التفكير في إضافة كييف إلى صفوفه". وأضاف "بايدن" في حوار مع شبكة "سي إن إن": "إن مناقشة عضوية أوكرانيا داخل الحلف كانت سابقة لأوانها"، لكن واشنطن وحلفاءها "سيواصلون تزويد كييف بالمعلومات والعتاد العسكري الذي تحتاج إليه". ولفت إلى أنه في حال انضمام كييف فإن الحلف ملتزم بحماية كل شبر من أراضي "الناتو" ما يعني أنه سيكون في حالة حرب مع روسيا.

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