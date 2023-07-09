أرملة "الجميعي" إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرملة سلطان بن بطاح الجميعي، رحمه الله، ووالدة كلٍّ من: عبيدالله، ورئيس الرقباء خالد مدير البحث الجنائي في محافظة ميسان، وفهد، وأحمد.

هذا وستتمّ الصلاة عليها بعد ظهر غدٍ الاثنين في الحرم المكي، والدفن في مقابر المعلاة، والعزاء سيكون بالطائف في استراحة الوسام بالصناعية، أو على جوال 0555555979.

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