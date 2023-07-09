انت الان تتابع الهلال: عودة "ماريغا" إلى الرياض بقرار فني .. والفريق يعاود تدريباته بمعسكر النمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 5:41 مساءً

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريباتهم؛ وذلك بعد خوضهم يوم أمس مباراتهم الودية الأولى، في معسكره الخارجي المقام حاليًا بالنمسا أمام لاندسكرون النمساوي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد. أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس مرانًا استرجاعيًا في المسبح، فيما أجرى بقية اللاعبين لياقية وبدنية في صالة الإعداد البدني. من جهة ثانية قرر المدير الفني البرتغالي "خيسوس" مغادرة اللاعب "موسى ماريغا" معسكر الفريق المقام حاليًا بالنمسا والعودة إلى "الرياض" بقرار فني؛ حيث سيكمل برنامجه التدريبي في النادي.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال: عودة "ماريغا" إلى الرياض بقرار فني .. والفريق يعاود تدريباته بمعسكر النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.