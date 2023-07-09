انت الان تتابع الكرواتي "إيجور جوفيتشفتش" مدربًا للرائد .. دون الكشف عن تفاصيل الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 6:33 مساءً

أعلنت إدارة نادي الرائد، اليوم الأحد، تعاقدها مع المدرب الكرواتي "إيجور جوفيتشفتش" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد 2023/2024م ، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. واكتفى الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" بنشر تدوينة جاء فيها: "تمت .. إيجور جوفيتشفتش مديرًا فنيًا لفريق الرائد". يُشار إلى أن المدرب الكرواتي بدأ مسيرته التدريبية مع فريق كارباتي لفيف موسم 2014-2015 بشكل مؤقت، قبل أن يتم تعيينه بشكل رسمي في الموسم التالي، ثم انتقل بعدها إلى سلوفينيا لقيادة فريق تساليه ومن ثم تولى تدريب فريق الأكاديمية في نادي دينمو زغرب الكرواتي ومن ثم الفريق الأول وفي موسم 2020 رحل اللاعب الدولي السابق إلى تدريب نادي دنيبرو الأوكراني قبل أن يتولى في عام 2022 الإدارة الفنية لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرواتي "إيجور جوفيتشفتش" مدربًا للرائد .. دون الكشف عن تفاصيل الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.