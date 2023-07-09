سادس أيام النصر في البرتغال.. حصة تدريبية ومحاضرة فنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 6:45 مساءً

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية لليوم السادس في معسكره الخارجي بالبرتغال، وذلك على فترتَيْن، صباحية ومسائية، تأهبًا لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد. واشتملت الحصة الصباحية التي قادها المدرب البرتغالي "كاسترو" على تمارين لياقية، وتدريبات تكتيكية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات. وفي ختام الحصة أجرى المدير الفني مناورات مصغرة. وفي الحصة المسائية اكتفى البرتغالي"كاسترو" بمحاضرة فنية للاعبين عبر "الفيديو"، تضمنت جوانب تكتيكية. ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو، على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية، يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.

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