انت الان تتابع السفارة الأمريكية بالرياض: تجديد التأشيرة للسعوديين دون الحاجة إلى إجراء مقابلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 7:12 مساءً

نوهت السفارة الأمريكية لدى الرياض بأنها سهلت إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة. وأشار بيان السفارة اليوم الأحد، إلى أنه يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية. وبالنسبة للأشخاص غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء من المقابلة، تم تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف. يُذكر أن جميع المواطنين السعوديين من عمر 17 سنة وأقل أو40 سنة وأكبر يحملون تأشيرات زيارة - السياحية ( B1/B2 ) صالحة أو منتهية حديثًا، يمكنهم تجديدها دون الحاجة إلى إجراء مقابلة التأشيرة.

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