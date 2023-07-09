انت الان تتابع في معسكر النمسا.. الشباب يتعادل أمام "يابلونك التشيكي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 7:15 مساءً

خرج فريق الشباب الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي «1-1» أمام فريق يابلونك التشيكي، في أولى تجاربه في المعسكر الخارجي الجاري في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. سجل هدف الشباب سعيد الربيعي برأسية من كرة ثابتة سكنت شباك الفريق التشيكي. ومنح الأرجنتيني خوان براون، مدرب الفريق المعين مؤقتًا، الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين، لقياس مدى تجاوبهم مع العمل الذي خضعوا له منذ انطلاق المعسكر مطلع يوليو الجاري. وبتأهب أبيض العاصمة لمواجهة السد القطري، 14 من يوليو الجاري، الذي ينظم معسكرًا خارجيًّا أيضًا في النمسا، ويختتم مواجهته التجريبية بلقاء ديبريتسيني المجري.

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