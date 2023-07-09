شعار التوحيد وخريطة المملكة تزيّن جبل منعاء بـ "تنومة بني شهر" في عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - تزين جبل منعاء بمحافظة تنومة بني شهر بمنطقة عسير، بخريطة المملكة العربية السعودية وتوسطها شعار النخلة والسيفين كما ظهر شعار التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) على إحدى الصخور بالجبل ذاته.

وتفصيلاً، يعد جبل منعاء الشامخ من المعالم الطبيعية المميزة في تنومة الذي يحد المدينة من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، وهو من الجبال القديمة ويوجد به نقوش أثرية، كما أنه يعد من أحد المعالم السياحية بالمنطقة.

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