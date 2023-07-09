النصر يستهدف التعاقد مع "يفيرسون سوتيلدو" لاعب سانتوس البرازيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 7:20 مساءً

كشف موقع "onefootball" العالمي عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع اللاعب الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأفاد الموقع بأنه على الرغم من أن إدارة سانتوس تملك عرضًا للاعب من سان لورينزو الأرجنتيني، إلا أن خيار السعودية سيكون الأكثر إغراءً لهم. وأوضح الموقع أن سانتوس يسعى إلى استرداد الأموال التي دفعها في اللاعب الفنزويلي، التي بلغت نحو 4 ملايين دولار لتيغريس أونال لشراء عقد اللاعب.

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