وزير الاقتصاد يبحث مع سفير بولندا لدى السعودية تطوير التعاون بين البلدَيْن

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محمد بن مسعود - الدمام - بحث اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع سفير جمهورية بولندا لدى المملكة، روبرت روستك، مجالات التعاون بين المملكة وبولندا، وسبل تطويرها، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

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