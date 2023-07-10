انت الان تتابع "خميس تاريخي".. تسجيل 134 ألف رحلة جوية في 24 ساعة ورقم قياسي جديد.. هنا التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 9:23 مساءً

سجَّلت مراصد الرحلات الجوية رقمًا قياسيًّا يوم الخميس الماضي؛ إذ تم تسجيل تاريخ مميز في عالم الطيران؛ فهو اليوم الأكثر ازدحامًا في تاريخ الطيران التجاري على الإطلاق. ووفقًا لموقع "فلايت رادار 24"، المتخصص في تتبُّع جميع الرحلات الجوية حول العالم، تم رصد 134386 رحلة طيران تجارية في يوم الخميس، الموافق 6 يوليو 2023. وأشار الموقع إلى أن يوم الخميس شهد أيضًا ازدحامًا غير عادي مع تسجيل أكثر من 20000 رحلة جوية في تمام الساعة التاسعة مساء. ونشر الموقع تغريدة على تويتر، تقول: "كان الأمس أكثر أيام الطيران التجاري ازدحامًا، التي تتبعناها على الإطلاق. لقد قمنا بتتبُّع 134386 رحلة طيران تجارية في 6 يوليو، واليوم يتشكل ليكون يومًا مزدحمًا آخر. أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي". وأشار إلى أن "هذا الازدحام الكبير في الرحلات الجوية يعكس النشاط المتزايد في قطاع الطيران التجاري، ويشير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الطيران في الاقتصاد العالمي والنقل العالمي".

كانت هذه تفاصيل خبر "خميس تاريخي".. تسجيل 134 ألف رحلة جوية في 24 ساعة ورقم قياسي جديد.. هنا التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.