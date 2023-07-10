"المباركي" ينال الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة الأعمال

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى أسامة محمد المباركي التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية مملكة البحرين الجامعية.

وقدم أسامة شكره وتقديره لجميع المهنئين على مشاعرهم والتبريكات بهذا الإنجاز، داعيًا الله أن يكون عونًا له ودافعًا للتقدم والنجاح في مسيرته الحياتية والعملية.

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