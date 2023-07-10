انت الان تتابع بحضور "الربيعة".. أسرة الفدعاني تحتفل بزواج "عبدالله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 9:57 مساءً

احتفل أمير بن خليف الفدعاني، بزواج ابنه "عبدالله" يوم السبت بمدينة الرياض. وحضر حفل الزفاف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بالإضافة إلى الإعلامي بقناة الإخبارية عبدالله الشهري والإعلامي بقناة mbc خليل الفهد. وحضر الحفل عددٌ من وجهاء المجتمع، وأقارب العروسين والأصدقاء، وقدّم والد العريس الشكر والتقدير لكل من شارك في التهنئة، سواءً بالحضور أو بالاتصال الهاتفي؛ سائلاً الله أن يديم على الجميع أفراحهم.

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