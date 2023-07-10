انت الان تتابع حتى نهاية الأحد ومن جنسيات عدة.. وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 10:22 مساءً

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الأحد 259514 حاجًّا من جنسيات عدة، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين. وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأحد بلغ 24552 حاجًّا، وصل منهم 20777 حاجًّا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدول عبر ١٢٤ رحلة، ووصل 27202 حاج إلى محطة استقبال الهجرة عبر 692 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 48 حاجًّا عبر 1 رحلة، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 2110 حجاج عبر 63 رحلة. وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 126997 حاجًّا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132499 حاجًّا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 44٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 68341 حاجًّا.

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