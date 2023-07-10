"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 11:05 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير). وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين. وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه ورنية والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين. ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقخمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

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