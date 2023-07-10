انت الان تتابع الحدث الأضخم من نوعه لذوي التوحد.. انطلاق قافلة "طيف عزيز" في 3 مواقع بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 9 يوليو, 2023, 9:23 مساءً

تنطلق قافلة "طيف عزيز" لذوي اضطراب طيف التوحد خلال الفترة من 17 يوليو إلى 21 يوليو الجاري في ثلاثة مواقع بمنطقة حائل. وفي التفاصيل، تشهد حديقة المخطط في محافظة الشملي انطلاق القافلة في 17 يوليو الجاري، وفي 19 يوليو ستكون القافلة في مدينة حائل، وتحديدًا في متنزه الفجر، وآخر محطة للقافلة بمنطقة حائل ستكون في حديقة الملك عبدالله بمحافظة بقعاء في 21 يوليو الجاري، وسيكون موعد القافلة من الساعة الـ5 مساء إلى الساعة الـ11 مساء يوميًّا. وتعتبر قافلة "طيف عزيز" الحدث الأضخم من نوعه لذوي التوحد على مستوى السعودية، وأول قافلة تجوب السعودية؛ لتصل إلى 53 مدينة في 13 منطقة إدارية في السعودية. وتشتمل هذه القافلة على رعاية صحية لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، واستشارات طبية، وخدمات مجانية.

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