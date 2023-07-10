شكرا لقرائتكم محمد عبده يحيي ليلة مميزة في القصيم ضمن جولة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن ليلة مميزة في مدينة القصيم يحييها فنان العرب محمد عبده ضمن فعاليات جولة المملكة.

مواعيد الحفل والتذاكر

ونوهت الهيئة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أنه من المقرر أن يكون حفل الفنان محمد عبده يوم 14 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن التذاكر متاحة بدءًا من غدٍ 10 يوليو عبر الرابط الإلكتروني.

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وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أمسية غنائية فريدة مع الفنان رابح صقر في مدينة الأحساء ضمن حفلات جولة المملكة، وذلك يوم 14 يوليو الجاري أيضًا.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: “إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض”.