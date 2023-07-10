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بدء إيداع دعم يوليو من حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي

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شكرا لقرائتكم بدء إيداع دعم يوليو من حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري، شاملًا الدعم الإضافي، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأشار البرنامج، في تغريدة بحسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الإيداع مستمر في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

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توضيح من حساب متابعات الخليج 365 بشأن موظفي القطاع الخاص
توضيح من حساب متابعات الخليج 365 بشأن موظفي القطاع الخاص

الدعم الإضافي

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

أمر ملكي كريم:

جاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وصدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب متابعات الخليج 365، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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