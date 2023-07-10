شكرا لقرائتكم الموارد البشرية: احذروا التعامل مع الحسابات الوهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر تويتر أو الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: عزيزي المستفيد، نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر تويتر او الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط.

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صرف المعاشات

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا؛ وذلك لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نظام الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “نصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة”.

تمكين المستفيدين

وأكدت الموارد البشرية، أنها تسعى من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية المملكة 2030، حيث تدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.