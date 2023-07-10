شكرا لقرائتكم وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الأحد، 259514 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأحد بلغ 24552 حاجاً وصل منهم 20777 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدول عبر 124 رحلة ووصل 27202 حاجاً الي محطة استقبال الهجرة عبر 692 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 48 عبر 1 رحلة، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 2110 حجاج عبر 63 رحلة.

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مغادرة الحجاج

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 126997 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132499 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 44٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 68341 حاجاً.