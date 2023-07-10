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شكرا لقرائتكم الجوازات: يلزم مراجعة أقرب فرع لفحص جوازك قبل التجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شددت المديرية العامة للجوازات، على إلزامية مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق؛ لغرض فحص الجواز السابق عند التجديد.
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مراجعة أقرب فرع
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: إنه أجرى تجديد جواز من تاريخ 20/ 6/ 2023 وإلى الآن حالة الطلب في انتظار مراجعة الجواز، مستفسرًا عن الإجراء الذي يجب أن يقوم به لاستلام جواز السفر السعودي.
بدورها ردت المديرية العامة للجوازات على السائل عبر حساب خدمة العملاء قائلة: يلزم مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق، لغرض فحص جوازك السابق عند التجديد.
التأكد من صلاحية الجواز
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية في وقت سابق، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.
وأوضحت أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.
وأكدت الجوازات أن من يرغب بالسفر إلى خارج السعودية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و“توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة.