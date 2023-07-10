انت الان تتابع القبة الحرارية تسبب موجة حارة إقليمية تؤثر على 7 دول عربية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 5:17 صباحاً

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى أن كتلة هوائية حارة من المنتظر أن تندفع لشمال شبه الجزيرة العربية ويعززها اشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وتطرفها عن معدلاتها الاعتيادية بأكثر من 5 درجات مئوية في العديد من الدول العربية؛ وذلك مع نهاية الأسبوع الحالي. وتُبين الخرائط الجوية أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على كل من بلاد الشام ومصر والعراق وشمال المملكة السعودية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، وتتحول معها الأجواء لتصبح حارة في تلك الدول؛ بل شديدة الحرارة في الأراضي العراقية حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد. ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ المتوقع على درجات الحرارة؛ نتيجة تأثير ما يعرف بالقبة الحرارية التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية؛ حيث يتسبب هذا المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا في هبوط الهواء أسفل منه؛ لذلك لا يمكن للحرارة الناجمة عن التسخين النهاري، الصعود للأعلى، ويمنع من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي، فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية.

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